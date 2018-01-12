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12 يناير 2018 05:56 م
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
السفير الكويتي يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية      إيران: ارتفاع عدد مصابي زلزال (سومار) إلى 13 شخصا      تركيا تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة لأسباب أمنية      مستوطنون يشرعون في توسيع بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية      طرفا مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة يتوصلان لاتفاق      وزير التعاون الايراني: ناقلة النفط المنكوبة اقتربت من المياه اليابانية      القيادة المركزية الامريكية تحقق في تورط جندي أمريكي بحادث اطلاق نار في أفغانستان      نائب الرئيس الامريكي: العالم اصبح اكثر خطورة اليوم
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2018
12/01/2018 | LOC16:16
13:16 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

أخبار محلية:

فيينا - سفير دولة الكويت لدى جمهورية صربيا يوسف عبدالصمد يسلم تبرعا كويتيا بقيمة 50 ألف دينار كويتي (165 ألف دولار) لرئيس المشيخة الإسلامية في صربيا الدكتور مولود دوديتش وذلك لدعم مشروع انشاء مركز لتعليم اللغة العربية في صربيا. (تم بثه الساعة 33ر11 بالتوقيت المحلي - 33ر08 جمت)

أخبار اقتصادية:

بغداد - وزارة النفط العراقية تعلن عن تحديد خمس شركات نفطية اضافية للمشاركة في مشروع استكشاف وتطوير الرقع النفطية الحدودية مع الكويت وايران. (تم بثه الساعة 08ر13 بالتوقيت المحلي - 08ر10 جمت)

أخبار دولية:

رام الله - الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد اشتيوي يقول إن المستوطنين شرعوا في توسيع بؤرة (حوفيه جلعاد) الاستيطانية بجنوب غرب نابلس. (تم بثه الساعة 02ر13 بالتوقيت المحلي - 02ر10 جمت)

برلين - طرفا مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون يتوصلان لاتفاق سيتم بموجبه بدء إجراء محادثات تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة. (تم بثه الساعة 55ر12 بالتوقيت المحلي - 55ر09 جمت)

موسكو - روسيا تتهم الولايات المتحدة بالعمل على تقويض الجهود الرامية الى عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا بمنتجع (سوتشي) المطل على البحر الأسود. (تم بثه الساعة 02ر16بالتوقيت المحلي - 02ر13 جمت)

رئيسا النشرة:

محمد عادل (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
فيصل الشمري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).


الهاتف:

22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).

(النهاية)
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