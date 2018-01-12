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  الشؤون السياسية
موسكو تتهم واشنطن بتقويض الجهود الرامية لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري
12/01/2018 | LOC16:02
13:02 GMT 		| الأخبار العربية
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موسكو - 12 - 1 (كونا) -- اتهمت روسيا اليوم الجمعة الولايات المتحدة بالعمل على تقويض الجهود الرامية الى عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا بمنتجع (سوتشي) المطل على البحر الأسود.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي "اننا نلاحظ وجود محاولات امريكية لاحباط عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".
واضافت زخاروفا ان "تزويد المسلحين في سوريا بأسلحة نوعية واعادة تجميع قواتهم" من الأمور التي "تثير التوتر في سوريا ولا يمكن ان تنعكس ايجابيا ليس فقط على جهود عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا بل وعلى جهود توحيد المعارضة السورية ايضا".
واكدت ان اثارة التوتر في سوريا وحول حدودها الدولية "تنعكس سلبا" على جهود عقد مؤتمر الحوار الوطني في (سوتشي) مشيرة في الوقت نفسه الى ان موسكو تعمل على عقد هذا المؤتمر أواخر الشهر الجاري.
واوضحت ان العمل جار على اعداد قوائم المشاركين في المؤتمر مضيفة ان موسكو ستعلن رسميا عن موعد عقده بعد تحديده بصورة نهائية.
وفي معرض تعليقها على الوضع في شبه الجزيرة الكورية دعت زخاروفا الى اعطاء طابع ثابت للحوار بين بيونغ يانغ وسيؤول.
واعربت عن املها بأن لا يكون التقارب بين الكوريتين "مهمة آنية ومؤقتة" ترتبط باجراء دورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل وان تصبح في المقابل عملية "ثابتة وطويلة الامد".
واكدت استعداد روسيا للمساهمة في اقامة حوار بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ومعالجة الازمة في شبه الجزيرة الكورية.
وكانت الكوريتان استأنفتا حوارهما عبر الحدود لبحث مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها مدينة (بيونغ تشانغ) الكورية الجنوبية في الفترة من التاسع الى ال25 من فبراير المقبل. (النهاية) ا س / م ع ع
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