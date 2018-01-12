روما - 12 - 1 (كونا) -- رحب رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني اليوم الجمعة بتوصل المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا الى اتفاق تجري بموجبه محادثات لتشكيل الحكومة المقبلة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال جينتيلوني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الاتفاق بشأن إرساء أسس تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بمثابة "نبأ طيب لأوروبا".

وكان طرفا مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية توصلا في وقت سابق اليوم الى اتفاق سيتم بموجبه بدء إجراء محادثات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المشاركون في المشاورات التي استمرت 24 ساعة في تصريحات صحفية ان رؤساء الاحزاب الثلاثة المسيحي الديمقراطي انجيلا ميركل والمسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر من جهة والاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز من جهة اخرى سيطلبون من الكتل النيابية لأحزابهم بدء اجراء المباحثات التي ستتمخض عنها الحكومة المقبلة.

وانطلقت الجولة الحاسمة من المشاورات يوم الاحد الماضي واستمرت حتى صباح اليوم بعد قرابة اربعة أشهر من اجراء الدورة الاخيرة من الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر الماضي.

وبهذا يواصل المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون الألمان الائتلاف الموسع الذي سيضمن للحزبين اغلبية عريضة في البرلمان الألماني ال19. (النهاية) م ن / م ع ع