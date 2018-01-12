طهران - 12 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب منطقتي (سومار) و(كيلان غرب) بمحافظة (كرمنشاه) غربي البلاد الى 13 شخصا.

ونقلت وكالة (ارنا) الإيرانية للانباء عن قائم مقام منطقة (كيلان غرب) فرهاد همتي قوله ان الزلزال الذي ضرب منطقة (سومار) الحدودية ألحق خسائر مادية بعدد من الوحدات السكنية والتجارية اضافة الى اصابة عدد من اهالي المنطقة.

واضاف همتي ان الهزات الارتدادية التي وقعت فجر اليوم ادت ايضا الى تدمير عدد من الدور السكنية وحظائر الحيوانات في القرى.

وكانت منطقة (سومار) التابعة ل(قصر شيرين) بمحافظة (كرمنشاه) المحاذية للحدود العراقية قد شهدت 70 هزة ارتدادية وقعت منذ صباح يوم امس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة كانت أقواها بدرجة 6ر5 على مقياس ريختر.

يذكر ان زلزالا بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب (كرمنشاه) في منتصف نوفمبر الماضي ما ادى الى مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين. (النهاية) ف ز / ع س ع