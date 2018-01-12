الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الخميس حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش 12/01/2018 | LOC02:45

23:45 GMT | أخبار الكويت جدة - قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا بالستيا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة. بروكسل - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني تحث المجتمع الدولي على دعم الاتفاق النووي الإيراني "لأهميته في استقرار العالم". انقرة - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هجمات النظام السوري على محافظة ادلب والغوطة الشرقية في سوريا. موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف الهجوم على قاعدتي (حميميم) و(طرطوس) الروسيين في سوريا بانه عمل استفزازي. عمان - وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يؤكد ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بتقديم كامل خدماتها للاجئين في المجالات التعليمية والصحية والاغاثية.(النهاية) س ع م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة