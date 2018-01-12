جدة - قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا بالستيا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة.
بروكسل - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني تحث المجتمع الدولي على دعم الاتفاق النووي الإيراني "لأهميته في استقرار العالم".
انقرة - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هجمات النظام السوري على محافظة ادلب والغوطة الشرقية في سوريا.
موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف الهجوم على قاعدتي (حميميم) و(طرطوس) الروسيين في سوريا بانه عمل استفزازي.
عمان - وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يؤكد ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بتقديم كامل خدماتها للاجئين في المجالات التعليمية والصحية والاغاثية.(النهاية) س ع م