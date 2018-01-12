مدريد - 11 - 1 (كونا) -- تأهل (برشلونة) لدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك الإسباني بعدما حقق فوزا ساحقا على (سيلتا فيغو) بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتها على ملعب (كامب نو) اليوم الخميس في إياب دور ال16 بالمسابقة. وحسم الفريق الكتالوني تأهله بنتيجة ستة أهداف لهدف بعدما كان تعادل بهدف لمثله ذهابا على أرض (بالايدوس) الأسبوع الماضي.

وبالعودة إلى المباراة افتتح ميسي التسجيل بهدفين في الدقيقتين ال13 وال15 من زمن المباراة فيما أضاف جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة ال 28 واختتم لويس سواريز الشوط الأول بهدف رابع في الدقيقة ال31. وفي الدقيقة ال 87 اختتم راكيتيتش بهدف خامس وأخير لتنتهي المباراة بفوز حاسم لصاحب الأرض بخمسة أهداف نظيفة.

وكان (ريال مدريد) تأهل أمس الأربعاء لربع النهائي بعدما تخطى (نومانسيا) بنتيجة 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ملتحقا بموكب المتأهلين الذي يضم (اتلتيكو مدريد) و(فالنسيا) و(ليغانيس) و(ألافيس).(النهاية) ه ن د / س ع م