بروكسل - 11 - 1 (كونا) -- تولت بلغاريا رسميا اليوم الخميس الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي التي تستمر ستة أشهر في حفل حضرة عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين.

وشارك في الحفل الذي أقيم على المسرح الوطني في صوفيا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ومفوضو الاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.

وقبل حفل الافتتاح الرسمي عقد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اجتماعا مع تاسك وناقش معه التحديات التي تواجه أوروبا والأولويات خلال الرئاسة البلغارية.

وتشمل الأولويات ما يتعلق بمنطقة غرب البلقان وأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الرقمي والشباب.

وقال تاسك في خطابه أمام الحفل "انه امر جيد ان يكون مستقبل منطقة غرب البلقان احدى اولويات الرئاسة البلغارية للاتحاد". (النهاية) ن خ / م م ج