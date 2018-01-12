بروكسل - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الخميس عن خططها لاستثمار مليار يورو (2ر1 مليار دولار أمريكي) بشكل مشترك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبناء بنية تحتية أوروبية من الحواسيب فائقة الأداء ذات الطراز العالمي.

وقال المفوض الأوروبي للبحوث والعلوم والابتكار كارلوس موداس في مؤتمر صحفي "ثمة حاجة الى الحواسيب فائقة الأداء لمعالجة كميات أكبر من البيانات وتحقيق فوائد للمجتمع في مجالات كثيرة من الرعاية الصحية والطاقة المتجددة الى سلامة السيارات والأمن السيبراني".

من جانبها قالت المفوضة الأوروبية للاقتصاد والمجتمع الرقمي ماريا غابرييل في المؤتمر الصحفي إن "الحواسيب الفائقة هي بالفعل قلب عمليات التطوير الكبرى والابتكارات الرئيسية في العديد من المجالات ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين الاوربيين".

وأشارت إلى أن العلماء وأصحاب الصناعات الأوروبيين يعالجون بشكل متزايد بياناتهم خارج الاتحاد الأوروبي لان احتياجاتهم غير متوافقة مع مدة الحوسبة أو أداء الحواسيب المتاح في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت غابرييل "هذه الحواسيب الفائقة حيوية بالنسبة لنا من أجل فهم التحديات المعقدة التي تواجهنا كما تفتح أمامنا مجالات التطبيقات العلمية والصناعية الجديدة مثل تصميم أدوية ومنتجات تجميلية جديدة".

في الوقت ذاته أعلنت لوكسمبورغ أنها ستستضيف مقر الهيئة التي ستنشئ وتوزع الحواسيب الفائقة بين دول الاتحاد الاروروبي كجزء من برنامج الحوسبة عالية الاداء في الاتحاد.

وقال بيان حكومي انه سيتم وضع الهيكل القانوني والمالي الجديد للهيئة المذكورة في النصف الثاني من العام الجاري. (النهاية) ن خ / ه س ص