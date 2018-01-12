باريس - 11 - 1 (كونا) -- قالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس انها تتعامل مع تداعيات فضيحة مرتبطة ببيع منتجات حليب اطفال ملوث بمرض السالمونيلا الخطر الذي قد يتسبب بموت الاطفال.

وكانت الحكومة الفرنسية قد امرت في بداية شهر ديسمبر الماضي باستدعاء وسحب عدة انواع من منتجات حليب الاطفال الرضع الذي يحمل العلامة التجارية (لاكتاليس) بعد تلوث العديد من الأطفال وأصبحوا مصابين بأمراض خطيرة.

وكان من المقرر سحب جميع منتجات الحليب فورا من الرفوف في المحلات المختلفة ولكن ظهر هذا الأسبوع أن عددا من هذه المحلات لاسيما الكبرى منها استمرت في بيع المنتجات الخطرة بعد أمر الاستدعاء والسحب.

من جانبه قال وزير المالية الفرنسي برونو ليمير في تصريح للتلفزيون الفرنسي ان شركة (لاكتاليس) هي وحدها المسؤولة عن جودة منتجاتها وان ادارة الشركة فشلت بالقيام بواجبها فى هذه الفضيحة.

واوضحت ان تصرفات الشركة خلال الفضيحة والمحلات التي تبيع هذه المنتجات "غير مقبولة" وتقتضي فرض عقوبات.

اما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الموجود في ايطاليا حاليا فقال "سيكون هناك عقوبات لمن يستحقون ذلك" متعهدا لمواطنيه ببذل كل الجهود الممكنة لضمان سلامة المواد الغذائية في فرنسا.

ووفقا لتقارير اخبارية فانه تم بيع ما يقرب من 400 صندوق من حليب الأطفال بالرغم من أمر استدعاء وسحب منتجات (لاكتاليس) ما ادى الى مرض العديد من الاطفال.(النهاية) ج ك / س ع م