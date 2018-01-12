واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- دافع وزير الخارجية الامريكي عن قراره عدم دعوة روسيا والصين الى الاجتماع الوزاري المقرر في وقت لاحق هذا الشهر في مدينة فانكوفر الكندية لمناقشة قضيتي الامن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية براين هوك في بيان "ان قائمة المدعوين تستند الى حد كبير الى الدول المشاركة في حماية كوريا الجنوبية تحت مظلة الأمم المتحدة" مشيرا الى أن "الصين وروسيا ليستا من هذه الدول".

واكد هوك ان الصين "تعمل" مع الولايات المتحدة ولها "نفس الهدف السياسي" في ضمان عدم تحول كوريا الشمالية الى دولة نووية.

واضاف "ان هذا الاجتماع الوزاري يدعم جميع جهودنا بشكل جماعي ونحن على اتصال مع الصين وروسيا حول هذا الاجتماع وسنقدم لهم قراءته عندما ينتهى الامر". يذكر أن الاجتماع سيضم ممثلين عن الدول ال 22 التي أرسلت قوات تحت مظلة الأمم المتحدة لدعم كوريا الجنوبية في حربها مع كوريا الشمالية في عام 1950.

ومن المقرر ان تستضيف مدينة فانكوفر الكندية في 16 يناير الجاري اجتماعا موسعا لإظهار تضامن العالم ضد استمرار اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. (النهاية) ا ك / م م ج