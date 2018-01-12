ابوظبي - 11 - 1 (كونا) -- اعلن الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب اليوم الخميس ان العاصمة الاماراتية ابوظبي ستستضيف مؤتمرا ثقافيا عربيا وعالميا تحت عنوان (مدينة القدس العربية.. المكان والمكانة) في الفترة من 17 إلى 19 فبراير المقبل.

وكشف الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاماراتية ان المؤتمر ستشارك فيه وفود عربية وعالمية ورؤساء اتحادات الأدباء والكتاب في الدول العربية فيما يضم المؤتمر لجنة علمية ثقافية عالمية.

واوضح الصايغ ان المؤتمر سيناقش عدة محاور اهمها (مدينة القدس: النشأة والتطور - رؤية تاريخية) و(مدينة القدس مكانا ومكانة دينية) و(مدينة القدس.. قراءة الشخصية من خلال التراث).

واضاف ان المؤتمر يشمل موضوعات حول (الصراعات الدينية والسياسية حول مدينة القدس عبر التاريخ) و(العهدة العمرية ومكانة القدس في التراث الاسلامي) و(مدينة القدس.. ساحة صراع الحضارات) و(العرب في القدس ما قبل الاحتلال الصهيوني) و(التغيرات الديموغرافية التي أدخلها الاحتلال الصهيوني على القدس) و(مدينة القدس.. قراءة في الاتفاقيات والقرارات الدولية حول المدينة المقدسة) و(القدس في الأدب العالمي).

وأكد الصايغ حرص الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب على قضية فلسطين ومدينة القدس المحتلة مشيرا الى ان المؤتمر يوثق جلساته في كتب لايصالها للعالمين العربي والعالمي.

وذكر ان انعقاد هذا المؤتمر في دولة الامارات يعبر عن موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية منذ قيام الاتحاد وإلى اليوم.(النهاية) ب ص / م م ج