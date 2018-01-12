الشؤون السياسية سوريا وروسيا تتفقان على اهمية التحضير الجيد لمؤتر (سوتشي) للحوار السوري 11/01/2018 | LOC23:54

20:54 GMT | الأخبار العربية عمان - 11 - 1 (كونا) -- اتفقت سوريا وروسيا اليوم الخميس على اهمية التحضير الجيد لمؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية الشهر الجاري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان ان الاتفاق جاء خلال استقبال الرئيس السوري بشار الاسد بدمشق المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف.

وجرى خلال اللقاء حسب البيان الرئاسي الذي نقلته وسائل الاعلام السورية الرسمية بحث التعاون الثنائي المتنامي في العديد من المجالات بالاضافة الى مسار (استانا) ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي حيث تم الاتفاق على اهمية التحضير الجيد للمؤتمر بما يضمن خروجه بنتائج تلبي تطلعات الشعب السوري في حماية بلده واعادة الامن والاستقرار اليه.

ووفق وسائل الاعلام السورية فقد اشار الرئيس السوري خلال اللقاء الى اهمية توسيع التعاون مع روسيا وخصوصا في المجال الاقتصادي بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

من جهته اكد لافرنتييف ان بلاده ستواصل تقديم كل دعم ممكن لسوريا وشعبها.

كما عبر عن استعداد الحكومة الروسية ومختلف القطاعات الاقتصادية الروسية للمشاركة الفاعلة في عملية اعادة اعمار سوريا. (النهاية) ط ك / م م ج إطبع أرسل حفظ Share مشاركة