واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- جددت الولايات المتحدة اليوم الخميس دعوتها لروسيا للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الدائرة في سوريا منذ سبع سنوات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة ديفيد ساترفيلد في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "إن استقرار سوريا يتطلب رحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه وهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وأضاف "نحن وحلفاؤنا قدمنا لروسيا طريقا للانتقال السياسي في سوريا باتجاه حل سياسي في الكثير من المناسبات".

وأشار ساترفيلد إلى أن المهمة الامريكية في سوريا ضد (داعش) لم تنته رغم التقدم الذي تحقق ضد التنظيم هناك.

وأضاف "نركز على الهزيمة الدائمة ل(داعش) وباقي التنظيمات الإرهابية والتصدي للنفوذ الإيراني في سوريا ومنع استخدام الاسلحة الكيماوية وضمان سلامة الدول المجاورة لسوريا وكذلك حل النزاع السوري والازمة الانسانية من خلال خفض تصعيد العنف والتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع". (النهاية) ر م / ه س ص