رام الله - 11 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان فتى استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية (بورين) القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان الفتى علي قينو (17 عاما) من قرية بورين.

وقال شهود عيان من القرية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقامت حاجزا عسكريا على مدخل القرية ودفعت بعدد من الجنود الى داخلها ودارت مواجهات مع عدد من الفتية.

واضافوا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الفتية ما ادى الى استشهاد الفتى قينو بعد اصابته برصاصة في الرأس.

يذكر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرض اجراءات عسكرية مشددة في محيط مدينة نابلس والقرى القريبة منها بعد عملية اطلاق النار التي وقعت مساء الثلاثاء واسفرت عن مقتل مستوطن اسرائيلي.

وتزعم قوات الاحتلال الاسرائيلي ان الاجراءات العسكرية في نابلس تهدف الى البحث عن منفذي العملية.(النهاية) ن ق / ا م م