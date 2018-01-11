واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الخميس أن الوزير ريكس تيلريسون سيتوجه الأسبوع المقبل إلى كندا للمشاركة في استضافة اجتماع وزراء خارجية عدد من الدول لبحث الأزمة المتعلقة بطموحات كوريا الشمالية النووية.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الامريكية سيعقد الاجتماع في مدينة (فانكوفر) الكندية بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول "لإظهار التضامن الدولي ضد برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية".

وذكر البيان أن المناقشات ستركز على تعزيز الجهود الدبلوماسية باتجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق الامن والرخاء في تلك المنطقة.

ومن المقرر ان تستضيف مدينة فانكوفر الكندية في 16 يناير الجاري اجتماعا موسعا لإظهار تضامن العالم ضد استمرار اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. (النهاية) أ ك / ه س ص