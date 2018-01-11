بروكسل - 11 - 1 (كونا) -- أقرت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قواعد جديدة تسهل تجميد الأموال أو الأصول الناتجة عن النشاط الإجرامي أو الإرهابي ومصادرتها.

وقد تم اعتماد القواعد الجديدة بأغلبية 47 صوتا مقابل صوتين.

ومن شأن التدابير الجديدة أن تسهل على السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي تجميد ومصادرة الممتلكات لمنع الإرهابيين من شن هجمات فضلا عن إعاقة أنشطة المجرمين الآخرين.

وتشير تقديرات وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول) إلى مصادرة 1ر1 في المئة فقط او ما يعادل 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) من جميع العائدات الاجرامية في الاتحاد الاوروبي.

وقالت معدة اللائحة الجديدة البرلمانية الفرنسية ناثالي غريزبيك ان هذه القواعد أداة رئيسية لمكافحة تمويل النشاط الإجرامي بما في ذلك الإرهاب.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الاوروبي مفاوضات مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوربية لوضع اللمسات الاخيرة على القانون الجديد. (النهاية) ن خ / م م ج