الخرطوم - 11 - 1 (كونا) -- أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في السودان اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم بالدولة الى 15ر25 بالمئة في ديسمبر 2017 مقابل 76ر24 بالمئة في نوفمبر من العام نفسه.

وذكر الجهاز في بيان ان المجموعات السلعية والخدمية ال12 أسهمت في ارتفاع معدل التضخم بنسب متفاوتة مشيرا الى مساهمة كبيرة من جانب مجموعة الأغذية والمشروبات في الارتفاع العام جراء الزيادة الملحوظة لأسعار البقوليات والخضروات بنسبة 68ر66 بالمئة.

يذكر ان موازنة عام 2017 استهدفت خفض معدل التضخم الى حدود 17 بالمئة مع تحقيق معدل نمو قدره 3ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر4 بالمئة في عام 2016.

ويشهد السودان تراجعا متواصلا في قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية الى جانب ارتفاع معدلات التضخم وذلك منذ انفصال الجنوب عنه في يوليو 2011 واستئثار دولة جنوب السودان بنحو 75 بالمئة من إنتاج النفط.

ويأمل السودان في تعافي اقتصاده بعد أن قررت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه لنحو عشرين عاما.

وبحسب النشرات الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء فقد سجل معدل التضخم 76ر24 بالمئة في نوفمبر من العام الماضي مقابل 08ر33 بالمئة في أكتوبر و13ر35 بالمئة في سبتمبر من العام نفسه. (النهاية) م م م / أ م س