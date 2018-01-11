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  عام
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مظاهرات على حدود قطاع غزة
11/01/2018 | LOC19:15
16:15 GMT 		| الأخبار العربية
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غزة - 11 - 1 (كونا) -- قالت مصادر طبية اليوم الخميس ان شابا فلسطينيا استشهد واصيب ثلاثة آخرون بجراح اثر اطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على متظاهرين على حدود قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اشرف القدرة في تصريح صحفي ان الشاب امير ابو مساعد (16 عاما) استشهد جراء اصابته بعيار ناري في الصدر شرق مخيم (البريج) وسط قطاع غزة.
واضاف القدرة أن ثلاثة شباب آخرين وصلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اثر تعرضهم لعيارات نارية بأنحاء متفرقة من الجسد واصفا حالة احدهم بالخطيرة.
يذكر أن الفلسطينيين ينظمون مظاهرات شعبية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تعبيرا عن رفضهم لقرار اعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. (النهاية) و ا ب / م ع ع
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