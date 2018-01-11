انقرة - 11 - 1 (كونا) -- اعلن محافظ (ديار بكر) حسن غوزيل أوغلو اليوم الخميس ان القوات الأمنية التركية ضبطت 44 سيارة مفخخة بالمحافظة في العام الماضي.

وقال غوزيل أوغلو في كلمة خلال اجتماعه مع قيادات الدرك والشرطة ومسؤول أمن الاقليم ان القوات التركية شنت عمليات أمنية في اطار مكافحة "الارهاب" ما أسفر عن ضبط 44 سيارة مفخخة كان يخطط لاستخدامها في هجمات في (ديار بكر) الواقعة جنوب شرقي البلاد اضافة الى مدن تركية أخرى.

وأضاف ان القوات التركية تمكنت خلال 3677 عملية نفذت بالمحافظة خلال العام الماضي من قتل 74 عنصرا تابعين لحزب العمال الكردستاني واعتقلت 19 آخرين في حين قام خمسة افراد بتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية.

وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات وعمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وما يسمى (الكيان الموازي) وتنظيمات يسارية أخرى. (النهاية) ر س / م ع ع