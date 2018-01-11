موسكو - 11 - 1 (كونا) -- قالت روسيا اليوم الخميس ان مسلحين استخدموا طائرات بدون طيار من نوع جديد في الهجوم على قاعدتي (حميميم) و(طرطوس) في سوريا السبت الماضي.

وأوضح رئيس قسم الطائرات المسيرة في الاركان العامة الروسية الجنرال الكسندر نوفيكوف في مؤتمر صحفي ان "دراسة نماذج الطائرات التي تمكن العسكريون الروس من الاستيلاء عليها الكترونيا تدل على مشاركة خبراء متخصصين في تصنيع تلك الطائرات وتشغيلها".

واضاف ان "هذه الطائرات مزودة بمواد متفجرة لا يمكن تصنيعها محليا او استخراجها من قذائف اخرى اضافة الى امتلاكها لإحداثيات بالغة الدقة لا يمكن الحصول عليها من مصادر متاحة وكذلك كاميرات رصد لخط الطيران وتصحيح مسارها".

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق ان قاعدتي (حميميم) و(طرطوس) تعرضتا الى هجوم من 13 طائرة بدون طيار انطلقت من محافظة (ادلب) السورية السبت الماضي.

واوضحت المصادر ان العسكريين الروس تمكنوا من اسقاط سبع طائرات منها بصواريخ (بانستير) والاستيلاء على ثلاث طائرات سليمة وانزالها في مناطق تحت السيطرة فيما دمرت ثلاث طائرات اخرى عند ارتطامها بالأرض.

ووجهت المصادر تهما الى دول متطورة تكنولوجيا لم تسمها بتزويد المسلحين بهذا النوع من الطائرات واحداثيات تتعلق بالطيران والمواقع العسكرية الروسية في سوريا. (النهاية) ا س / أ م س