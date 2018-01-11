انقرة - 11 - 1 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس بإطلاق سراح الصحفيين التركيين محمد ألتان وشاهين ألباي بعد اثبات ان سجنهما يشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن المحامي فيصل أوك الذي قدم طلب الافراج نيابة عن ألباي القول ان قرار المحكمة يعتبر حدثا مهما بالنسبة لمحاكمات الصحفيين في تركيا.

وأضاف ان القرار الذي يعد الأول بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016 "يشكل سابقة لجميع المحاكمات" معربا عن أمله في ان يكون "الخطوة الأولى لنيل الحقوق وحرية التعبير في تركيا بشكل أوسع".

وكانت محكمة بمدينة اسطنبول قضت في ديسمبر الماضي بإطلاق سراح الصحفية الألمانية ميشال تولو بانتظار محاكمتها مع خمسة متهمين آخرين بتهمة تتعلق ب"الارهاب".

كما اصدرت محكمة تركية أخرى في أكتوبر الماضي أمرا باطلاق سراح ثمانية ناشطين في مجال حقوق الانسان من بينهم مواطن ألماني وآخر سويدي من السجن وذلك قبل محاكمتهم بتهم الضلوع في اعمال "ارهابية". (النهاية) ر س