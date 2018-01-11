طوكيو - 11 - 1 (كونا) -- اتفق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس على الاستمرار في العمل سويا من أجل التوصل الى حل سلمي لملف بيونغ يانغ النووي.

وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للانباء ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الجانبان رحب خلاله الرئيس الصيني ببوادر تحسن العلاقات بين الكوريتين عبر محادثات رفيعة المستوى بينهما معربا عن تأييده لمساعي مون جيه إن وحكومة سيؤول في هذا الاطار.

ونقلت الوكالة عن المستشار الرئاسي الكوري الجنوبي يون يونغ تشان القول في بيان صحفي ان الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على "تعزيز التواصل والتعاون لأن تحسن العلاقات بين الكوريتين سيؤدي الى حل القضية النووية الكورية الشمالية واحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية ما بعد مشاركة بيونغ يانغ في اولمبياد بيونغ تشانغ التي ستقام الشهر القادم".

ونقل البيان عن الرئيس الصيني تأييده موقف نظيره الكوري الجنوبي المتمثل في أن تحسين العلاقات بين الكوريتين لا بد ان يتماشى مع تحقيق النزع النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي هذه المباحثات بعد يومين من استئناف الكوريتين حوارهما عبر الحدود لبحث مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الفترة من التاسع الى ال25 من فبراير المقبل. (النهاية) م ك / م ع ع