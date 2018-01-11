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  اقتصاد
(سيات) للسيارات تعلن تحقيق أفضل مبيعاتها منذ 2001
11/01/2018 | LOC17:50
14:50 GMT 		| الأخبار العالمية
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مدريد - 11 - 1 (كونا) -- قالت شركة (سيات) المملوكة لمجموعة (فولكس فاغن) الألمانية اليوم الخميس انها حققت في 2017 أفضل مستوى مبيعات لها منذ عام 2001.
وأضافت الشركة التي تتخذ من مدينة (برشلونة) الواقعة بإقليم (كتالونيا) شمال شرقي إسبانيا مقرا لها في بيان ان مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت 4ر468 ألف سيارة ما يمثل نموا قدره 6ر14 بالمئة مقارنة بعام 2016.
وأوضح البيان ان مبيعات الشركة شهدت دفعة قوية بفضل الموديل الجديد (أتيكا) الذي بلغت مبيعاته 7ر78 ألف سيارة في 2017 في حين حققت نماذجها التقليدية (ليون) و(الهامبرا) مبيعات تاريخية تبلغ 170 ألف وحدة و2ر31 ألف وحدة على الترتيب.
وذكر ان مبيعات الموديل الناجح (ايبيزا) بلغت في المقابل 3ر152 ألف وحدة ما يمثل نموا قدره 6ر0 بالمئة مقارنة بعام 2016.
وأشار البيان الى ان مبيعات الشركة الاسبانية في ألمانيا التي تعد أكبر سوق لها بلغت 1ر102 ألف وحدة في 2017 بارتفاع قدره 4ر13 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه في حين بلغت المبيعات في إسبانيا التي تعد ثاني أهم سوق لها 1ر95 ألف وحدة بنمو قدره 1ر23 بالمئة مقارنة بعام 2016. (النهاية) ه ن د / م ع ع
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