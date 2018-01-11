عام وكيل (الحرس الوطني) الكويتي: القيادة العليا حريصة على تطوير وحدات الحرس 11/01/2018 | LOC17:04

14:04 GMT | أخبار الكويت حفل تخرج دورة المشاة التأسيسية للضباط الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أكد وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الخميس حرص القيادة العليا للحرس على توفير كل الدعم وتطوير وتحديث الوحدات التابعة له لتواكب مستجدات العصر انطلاقا من وثيقة الاهداف الاستراتيجية 2020 (الامن اولا).

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الوطني بمناسبة حفل تخرج دورة المشاة التأسيسية للضباط في القاعة المركزية بمعسكر الصمود.

وهنأ الفريق الرفاعي وفقا للبيان خريجي الدورة ونقل اليهم تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح على ما احرزوه من نجاح يسهم في دعم صفوف الحرس في مسيرته الهادفة للحفاظ على امن واستقرار الوطن.

ودعا الضباط الى مضاعفة الجهود لتنفيذ كل المهام المنوطة بهم على الوجه الاكمل وان يواصلوا مسيرة تطوير الذات واكتساب الخبرات من قياداتهم والالتزام بالتعليمات والانضباط العسكري.

من جانبه القى مدير مديرية التعليم العسكري العقيد الركن ناصر يعقوب خلال الحفل كلمة اكد خلالها اهتمام القيادة العليا بدعم خطط التأهيل لافراز نخبة من الضباط تكون مؤهلة لتولي زمام القيادة مؤكدا حرصها على ادخال احدث البرامج المتعلقة بمجال العلوم العسكرية.

حضر حفل التخرج قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب وعدد من القادة وكبار الضباط. (النهاية) ع ي س / م ص ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي خلال حفل تخرج دورة المشاة التأسيسية للضباط في القاعة المركزية بمعسكر الصمود