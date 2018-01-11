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  الشؤون السياسية
طرفا مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة يقران بصعوبة التوصل لاتفاق
11/01/2018 | LOC16:46
13:46 GMT 		| الأخبار العالمية
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برلين - 11 - 1 (كونا) -- أقر طرفا مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون اليوم الخميس بصعوبة اتخاذ قرار يؤدي الى تشكيل الحكومة بعد أكثر من ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية.
وعزا رئيسا الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ انجيلا ميركل والاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز هذا التشاؤم الى صعوبة الملفات الخلافية التي سيتم التطرق اليها في اليوم الاخير للمدة المحددة لهذه المشاورات.
وقالت رئيسة حكومة تصريف الاعمال المستشارة الاتحادية ميركل للصحفيين "هناك عقبات كبيرة تعترض مشاورات اليوم وتتطلب ازاحتها من اجل القدرة على الاعلان على اتفاق الليلة" مضيفة ان "الناخبين الألمان ينتظرون منا حلولا لمشكلاتهم وهمومهم".
من طرفه اقر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شولتز بهذه الصعوبات موضحا ان اصلاحات الاتحاد الاوروبي بالنسبة له "في مقدمة الملفات التي يجب الاتفاق عليها".
وشدد على ان "الحكومة الألمانية الجديدة مطالبة قبل كل شيء بأن تبدأ مسيرة اصلاح الاتحاد الأوروبي".
وأشار شولتز في الوقت نفسه الى توصل الحزبين في الايام القليلة الماضية الى اتفاق حول ملفات كثيرة مقرا في الوقت ذاته بصعوبة الجولة الاخيرة من المشاورات.
يذكر ان اليوم الخميس هو آخر موعد لإجراء المشاورات التي بدأت الاحد الماضي ما يعني اما اتفاق الحزبين على مواصلة الائتلاف الموسع الذي يضمن حكومة مستقرة واغلبية في البرلمان الألماني ال19 او اجراء انتخابات جديدة بعد رفض ميركل فكرة تشكيل حكومة اقلية.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي اجريت في 24 سبتمبر الماضي قد تمخضت عن هزيمة الحزبين الكبيرين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي الامر الذي يجعل تشكيل حكومة جديدة امرا صعبا. (النهاية) ع ن ج / م ع ع
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