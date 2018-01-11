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  اقتصاد
أنقرة تدعو رجال الأعمال العرب إلى تأسيس شركات مشتركة مع نظرائهم الأتراك
11/01/2018 | LOC16:39
13:39 GMT 		| الأخبار العالمية
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اسطنبول - 11 - 1 (كونا) -- دعا وزير التنمية التركي لطفي ألوان اليوم الخميس رجال الأعمال العرب الى القدوم إلى بلاده والعمل مع نظرائهم الأتراك في تأسيس شركات مشتركة بما يحقق مكاسب للطرفين.
وقال ألوان في كلمة خلال القمة الاقتصادية التركية العربية الأولى بولاية (مرسين) جنوب تركيا "لا نقول لكم إننا نتولى الإنتاج وأنتم اكتفوا بالشراء بل تعالوا ننشئ الشركات معا .. تعالوا من اليمن والسعودية وقطر والكويت ولبنان وبلدان أخرى كي نعمل سويا في شركة تركية ونربح معا ونسوق معا وننتج معا".
وأضاف "نحن شعوب نعيش في منطقة جغرافية واحدة ونتقاسم قيما مشتركة .. ليس هناك شيء لا يمكننا تحقيقه طالما أننا متحدون ومتضامنون".
وأشار إلى مشاركة ممثلين عن ما يزيد على 15 دولة في فعاليات القمة الى جانب بلاده من بينها الكويت والسعودية والبحرين وقطر واليمن ولبنان والعراق وليبيا وسوريا والأردن والجزائر والمغرب وتونس وفلسطين ومصر.
وناقش المشاركون في اعمال القمة في مختلف الجلسات احدث المستجدات على الصعيد الاقتصادي بين تركيا والدول العربية وسبل البحث عن مجالات جديدة للتعاون. (النهاية) ط ا
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