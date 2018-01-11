باريس - 11 - 1 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الخميس الهجمات التي شنها (جيش التحرير الوطني) في كولومبيا بعد ساعات من انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة بدأ مطلع أكتوبر الماضي.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان جميع اطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار والتحرك نحو اتفاق شامل للسلام.

واكد البيان ان فرنسا ستواصل التزامها تجاه عملية السلام في كولومبيا لتحقيق سلام يساعد على تحسين الحالة الإنسانية في البلاد.

وكانت مصادر عسكرية قالت إن أفراد (جيش التحرير الوطني) شنوا هجمات استهدفت القوات المسلحة ومنشآت نفطية امس الأربعاء بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي وانتهى سريانه امس الأول الثلاثاء. (النهاية) م ج ز