جدة - 11 - 1 (كونا) -- بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين مع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي اليوم الخميس الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة على صعيد دعم القضية الفلسطينية.

وذكرت المنظمة في بيان أن السلمي استعرض خلال المباحثات الجهود التي يبذلها البرلمان العربي حيال القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان ان المباحثات تناولت كذلك العلاقات الثنائية بين المنظمة والبرلمان العربي إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى تسلم العثيمين اليوم رسالة من وزير خارجية غامبيا تتعلق بالتحضيرات الجارية لاستضافة العاصمة الغامبية بانجول الدورة المقبلة لمؤتمر القمة الإسلامي المزمع عقدها في مطلع عام 2019.

وذكرت المنظمة في بيان منفصل أن العثيمين تسلم الرسالة من المندوب الدائم لجمهورية غامبيا لدى المنظمة السفير عمر جبريل.

وناقش الطرفان التحضيرات المتعلقة بضمان نجاح تنظيم القمة المقبلة إلى جانب بحث قضايا إقليمية أخرى والخطر الذي يشكله الإرهاب كما جدد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي شأن آخر قدم القنصل العام الفرنسي الجديد في جدة مصطفى ميهراج أوراق اعتماده إلى العثيمين بوصفه المبعوث الخاص لفرنسا لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال المباحثات التي جرت عقب تقديم أوراق الاعتماد أكد ميهراج التزام فرنسا بالعمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة حول القضايا المشتركة من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.

من جهته شدد العثيمين على أهمية تحديد القضايا المشتركة وعلى العمل المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية. (النهاية) ن ح