باريس - 11 - 1 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الخميس قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن سياسات الاستيطان التي تمارسها اسرائيل غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الامن رقم 2334.

واضاف البيان ان استمرار التوسع في المستوطنات يهدد اي اتفاق للسلام في المستقبل بين الاسرائيليين والفلسطينيين ويسهم في تأجيج التوترات الحالية مؤكدا موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين واستئناف المفاوضات بين الطرفين.

وكانت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية ذكرت على موقعها الالكتروني في وقت سابق اليوم ان الادارة المدنية الاسرائيلية صادقت امس الاربعاء على بناء 250 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مشيرة الى موافقات ستتم لاحقا على بناء وحدات اخرى. (النهاية) م ج ز