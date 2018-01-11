الرياض - 11 - 1 (كونا) -- اختتمت سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس تداولاتها الأسبوعية مرتفعة 67ر37 نقطة ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 04ر338ر7 نقطة.

وتجاوزت قيمة التداولات وفقا لتقرير اقتصادي ثلاثة مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 مليون سهم.

وشهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاع اسهم 107 شركات مقابل تراجع اسهم 70 اخرى.

كما اختتمت السوق الموازية (نمو) تداولاتها اليوم على تراجع بنحو 17 نقطة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3020 نقطة بتداولات قاربت قيمتها الاجمالية نحو 9ر1 مليون ريال (506 آلاف دولار). (النهاية) ا د / م ع ع