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11 يناير 2018 05:24 م
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مجلس إدارة (البترول الكويتية) يعتمد ميزانية (نفط الخليج) و(كوفبيك) لعام 2018      محكمة مصرية تلغي حكما بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي      اسرائيل تصادق على بناء 250 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية      (الأرصاد) الكويتية: طقس مستقر دافئ نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع      الكويت تشيد باتفاق السلام في كولومبيا الذي انهى نزاعا استمر أكثر من 50 عاما
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الخميس الموافق 11 يناير 2018
11/01/2018 | LOC16:00
13:00 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

أخبار محلية:

الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يعلن أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير الجاري. (تم بثه الساعة 53ر12 بالتوقيت المحلي - 53ر09 جمت)

الكويت - القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة يبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والوفد المرافق له الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. (تم بثه الساعة 28ر13 بالتوقيت المحلي - 28ر10 جمت)

الكويت - مهرجان الموروث البحري يختتم مسابقاته البحرية والشعبية هذا الموسم بإقامة مسابقة صيد الأسماك (الدانة) للنخبة بمشاركة أصحاب المراكز الأولى في المسابقات السابقة التي أقيمت ضمن المهرجان. (تم بثه الساعة 55ر11 بالتوقيت المحلي - 55ر08 جمت)

أخبار اقتصادية:

الكويت - بورصة الكويت تنهي جلسة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع مؤشرها السعري 4ر35 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6560 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة. (تم بثه الساعة 06ر13 بالتوقيت المحلي - 06ر10 جمت)

أخبار دولية: بروكسل - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران يعقدون اجتماعا لبحث الاتفاق النووي الايراني.

بيروت - وزير الاعلام اللبناني ملحم الرياشي يدعو الى ايجاد أداة مشتركة لادارة الحوار بين المجتمعات العربية من جهة والعالم من جهة اخرى. (خاص - من أيوب خداج) (تم بثه الساعة 18ر15 بالتوقيت المحلي - 18ر12 جمت)

رئيسا النشرة: محمد عادل (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
مصطفى محمود (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف:

22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).

(النهاية)
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