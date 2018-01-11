الكويت - 11 - 1 (كونا) -- قال المتحدث باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح إن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اعتمد الميزانية التشغيلية والرأسمالية للشركة الكويتية لنفط الخليج والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) لعام 2018.

وأضاف الشيخ طلال في بيان صحفي اليوم الخميس أن المجلس الذي انعقد برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول بخيت الرشيدي بحث الخطة المطروحة لتطوير وانتاج الغاز الحر المقدمة من شركة نفط الكويت وأصدر توصياته بشأنها.

وأوضح أن المجلس بحث أيضا بعض المواضيع الإدارية والمالية المرتبطة بتطوير الأعمال في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كما اطلع على التقرير الدوري حول متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة للعام المالي (2016-2017) لمؤسسة البترول الكويتية. (النهاية) ه ث / ط أ ب