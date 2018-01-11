بغداد - 11 - 1 (كونا) -- جددت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الخميس رفضها الاعادة القسرية للاجئين العراقيين في الخارج مؤكدة في الوقت نفسه رغبتها بتشجيع العودة الطوعية لهم.

وقال وزير الهجرة العراقي جاسم محمد اثناء اجتماعه مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد ويت ان سياسة الحكومة العراقية "واضحة وثابتة" فيما يخص ملف اعادة طالبي اللجوء العراقيين في الخارج وهي التأكيد على اهمية تشجيع العودة الطوعية لهم ورفض اعادتهم قسريا.

ونقل بيان حكومي عن الوزير تأكيده ان الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع الدول الاوروبية عبر منظمات الامم المتحدة بهدف اعادة العراقيين الراغبين بالعودة طوعيا ورفض اعادتهم قسريا داعيا الى مراعاة الجانب الانساني والاجتماعي لهم.

وأضاف ان الوزارة تتطلع الى دور منظمة الهجرة الدولية للتركيز ضمن برامجها الانسانية لهذا العام على عودة النازحين العراقيين الى مناطقهم المحررة.

بدوره اكد ويت ان المنظمة الدولية للهجرة ستعمل على دعم مشروعات مشتركة في المرحلة المقبلة بهدف تأمين المستلزمات الضرورية للاسر النازحة وانهاء ملف النازحين والعمل على ملف اعادتهم الى مناطقهم الاصلية.

واوضح ان المنظمة ستبحث آلية التنسيق مع دول الاتحاد الاوروبي والدول الشريكة للعمل على تشجيع العودة الطوعية للعراقيين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية والوزارة.

وكان عدد من النواب العراقيين قد اعربوا قبل ايام عن مخاوفهم إزاء احتمال ترحيل عدد من طالبي اللجوء العراقيين من دول الاتحاد الاوروبي واعادتهم الى العراق قسريا. (النهاية) ع ح ه / م ع ع