مدينة الفاتيكان - البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان يعرب عن أعز تمنياته لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بالسلام والخير مثمنا دور سموه ومكانته في ارساء قيم السلام ومبادئ الحوار والتعايش المشترك.

الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يقول ان جلسة المجلس العادية التكميلية جاءت "طويلة لكنها مثمرة" مؤكدا ان كل أعضاء المجلس باختلاف آرائهم وتوجهاتهم يتفقون على مصلحة الوطن والمواطن.

الكويت - مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية التكميلية يوافق على اعادة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاستعانة بجهة استشارية محايدة.

الكويت - الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تعلن اطلاق حملة (جسد واحد) الهادفة لتخفيف معاناة المتضررين في مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء انخفاض درجات الحرارة وارتفاع موجات البرد في فصل الشتاء.

بغداد - السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان يقول ان بلاده ستلعب "دورا قياديا" في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق المقرر اقامته في ال12 من فبراير المقبل.

الرياض - تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعو الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة على البحر الأحمر للسماح بدخول المساعدات ومنع تهريب الأسلحة للمليشيات وضرورة ان تقوم المنظمة بواجبها تجاه تطبيق القرار الأممي 2216.(النهاية) س ع م