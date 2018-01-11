مدريد - 10 - 1 (كونا) -- تأهل (ريال مدريد) لربع نهائي بطولة (كأس الملك) رغم تعادله مع منافسه (نوماسيا) بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في إياب دور ال16 بالمسابقة اليوم الأربعاء على أرض (سانتياغو برنابيو). وحسم الريال تأهله بنتيجة خمسة أهداف لهدفين بعدما كان فاز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أجريت على ملعب (لوس باخاريتوس) الأسبوع الماضي.

وبالعودة إلى المباراة كان اللاعبان لوكاس فازكيز وجييرمو فيرنانديز أبرز لاعبي اللقاء الذي اتسم بالسرعة والحيوية حيث سجل كل منهما هدفي فريقه. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله إذ أحرز فازكيز هدف التقدم للريال في الدقيقة العاشرة فيما أدرك جييرمو هدف التعادل في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني ضاعف فازكيز غلة أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 59 لكن جييرمو نجح في تسجيل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما وتأهل (ريال مدريد) للدور المقبل. وفي مباريات أخرى تأهل أيضا (ديبورتيفو ألافيس) و(ليغانيس) لربع نهائي الكأس بعد تخطيهما لكل من (فورمنتيرا) و(فياريال) في حين سيحاول (برشلونة) حجز بطاقة التأهل بمواجهة (سيلتا) غدا الخميس بعدما كان الفريقان تعادلا بهدف لمثله ذهابا. (النهاية) ه ن د / س ع م