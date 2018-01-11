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اعلان اسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2018
11/01/2018 | LOC01:10
22:10 GMT 		| الأخبار الخليجية
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الرياض - 10 - 1 (كونا) -- اعلنت الامانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية اسماء الفائزين بجائزتها في فروعها الخمسة للعام الجاري وهي خدمة الاسلام والدراسات الاسلامية واللغة العربية والادب والطب والعلوم.
وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل وفقا لما اعلنته في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء منح جائزة فرع خدمة الاسلام لهذا العام للدكتور ارواندي جاسوير من اندونيسيا اما جائزة الدراسات الاسلامية فقد فاز بها الدكتور بشار عواد من الاردن.
وفاز بجائزة اللغة العربية والادب الدكتور شكري المبخوت من تونس بينما فاز بجائزة فرع الطب الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الامريكية فحين فاز بجائزة العلوم الدكتور السير جون بول من بريطانيا.
يذكر ان اعلان اسماء الفائزين بالجائزة يتم عادة في شهر يناير من كل عام على ان تكون مراسم تسليمها خلال شهرين من ذلك الاعلان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز او من يمثله.
وقد بلغ عدد من نالوا الجائزة بمختلف فروعها منذ انشائها حتى سنة 2017 - 253 فائزا يمثلون 44 دولة. (النهاية) أ د / س ع م
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