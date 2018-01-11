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  عام
مقتل 3 قياديين بتنظيم (القاعدة) في غارات أمريكية باليمن
11/01/2018 | LOC00:41
21:41 GMT 		| الأخبار الخليجية
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واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أنه قتل ثلاثة من العناصر القيادية في (تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) في غارات نفذها الطيران الامريكي خلال الشهرين الماضيين على معاقل للتنظيم في اليمن.
وقالت القيادة العسكرية الامريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان إن القوات الامريكية "تواصل عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن ضد تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لعرقلة قدرة هذه المجموعات على السيطرة على الاراضي وتنسيق الهجمات الخارجية".
وأعلن البيان مقتل القيادي وعضو اللجنة التوجيهية في تنظيم القاعدة (أبو عمر الصنعاني) في غارة جوية أمريكية في ال20 من نوفمبر الماضي في محافظة البيضاء وسط اليمن.
كما قتل القيادي (مقداد الصنعاني) وهو مسؤول العمليات الخارجية في القاعدة وذلك في غارة جوية أمريكية في ال 15 ديسمبر الماضي في محافظة البيضاء.
ولقي القيادي (حبيب الصنعاني) وهو مسؤول تسهيل حركة الأسلحة والمتفجرات والتمويل للتنظيم المتطرف في محافظتي مأرب والبيضاء مصرعه في غارة جوية أمريكية في ال19 من ديسمبر الماضي في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.(النهاية) أ ك / ه س ص
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