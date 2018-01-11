الشؤون السياسية الحكومة الفلسطينية: مخطط اقامة جسر جنوب الاقصى ضمن مساعي الاحتلال تهويد المدينة 11/01/2018 | LOC00:00

21:00 GMT | الأخبار العربية رام الله - 10 - 1 (كونا) -- قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود ان مخطط الاحتلال الاسرائيلي اقامة جسر جنوب المسجد الاقصى يندرج في اطار مساعي الاحتلال تهويد مدينة القدس ومحاولات تغيير معالمها العربية الاسلامية.

واضاف المحمود في بيان صحفي اليوم ان "سلطات الاحتلال الاسرائيلي في خطواتها وما تقترفه بحق القدس والمقدسات انما تدفع الاوضاع نحو مزيد من المخاطر والتوتر".

وبين ان هذه الخطوة الاحتلالية تترافق مع الحفريات الخطيرة والمستمرة تحت وحول المسجد الاقصى بشكل خاص وفي انحاء العاصمة المحتلة بشكل عام وتأتي في ظل الاستفزازات والاقتحامات اليومية التي تنفذها مجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال.

وجدد مطالبة الحكومات العربية والاسلامية والدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات والهيئات العالمية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال الذي يقوم بها ضد العاصمة المحتلة والمقدسات.

وذكر (مركز معلومات وادي حلوة) ان بلدية الاحتلال في القدس تخطط لبناء جسر سياحي للمشاة في بلدة سلوان.

وقال المركز الذي تأسس عام 2009 للكشف عن المخططات الاسرائيلية في بيان ان طواقم مشتركة من البلدية وسلطة الاثار والطبيعة الاسرائيليتين اقتحمت حي وادي الربابة في بلدة سلوان ونفذت اعمال حفر تمهيدا لاقامة الجسر السياحي بطول 197 مترا وبارتفاع 30 مترا يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود.(النهاية) ن ق إطبع أرسل حفظ Share مشاركة