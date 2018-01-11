الكويت – 10 – 1 (كونا) -- استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر (الصخير) اليوم الاربعاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والوفد المرافق له.

وقال بيان صادر عن مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع ان الشيخ ناصر نقل لملك البحرين خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل البيان عن الشيخ ناصر تأكيده عمق العلاقات التاريخية المبنية على أسس راسخة بين دولة الكويت و مملكة البحرين الشقيقة. وحضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح وسفير دولة الكويت لدى ممكلة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح. كما حضر الاستقبال آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري و رئيس هيئة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد السردي والمحلق العسكري الكويتي لدى مملكة البحرين العقيد الركن ناصر السمحان والشيخ حمد خالد الحمد المالك الصباح والشيخ دعيج فهد الدعيج الصباح.

وقال البيان ان ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اقام مأدبة عشاء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوفد المرافق له. يذكر أن زيارة الشيخ ناصر الذي وصل إلى البحرين اليوم تأتي تلبية لدعوة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.(النهاية) ع ي س / ع ب د