باريس - 10 - 1 (كونا) -- حثت فرنسا السلطات الاسرائيلية اليوم الاربعاء على عدم حظر دخول اعضاء المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بدعم جهود مقاطعة الدولة العبرية الى اراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها "ان فرنسا لا تدعم مقاطعة اسرائيل والبضائع الاسرائيلية وفي المقابل فرنسا لا تستطيع دعم التحركات الاسرائيلية لفرض حظر على المنظمات غير الحكومية".

واضافت "على هذا الاساس نريد ان يكون للمنظمات غير الحكومية القدرة على الدخول الى الاراضي الاسرائيلية والفلسطينية".

ودعت اسرائيل الى "احترام الحرية والحقوق الاساسية والامتناع عن اتخاذ الاجراءات التي تعيق حرية التعبير وتحركات المجتمع المدني".(النهاية) ج ك / س ع م