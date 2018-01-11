انقرة - 10 - 1 (كونا) -- اعتقلت السلطات التركية اليوم الاربعاء 43 شخصا يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني في سبع مدن تركية.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن مسؤول بالشرطة التركية القول ان فرق مكافحة الارهاب بمدينة اسطنبول نفذت عمليات بعدة مدن في اطار مكافحة "الارهاب" للقبض على المشتبه بهم.

واضاف المسؤول ان القوات الامنية ضبطت خلال العمليات العديد من الوثائق الرقمية والاوراق تابعة لحزب العمال.

وتشن السلطات الامنية حملة اعتقالات ضد عناصر حزب العمال في حين يواصل الجيش التركي عملياته العسكرية ضد الحزب في مدن شرق وجنوب شرق البلاد الى جانب عمليات قصف جوي على مواقع الحزب في شمال العراق منذ يوليو 2015.(النهاية) ر س / ا م م