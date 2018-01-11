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  رياضة
الجهراء يتألق ويبعد الكويت عن درع الاتحاد الكويتي لكرة السلة
10/01/2018 | LOC23:09
20:09 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 10 - 1 (كونا) -- تغلب نادي الجهراء اليوم الاربعاء على نظيره الكويت بنتيجة (69 - 63) في الدور قبل النهائي لبطولة درع الاتحاد الكويتي لكرة السلة ليحجز بذلك بطاقته للدور النهائي للبطولة في مباراة قوية ومتكافئة لم تحسم الا في لحظاتها الأخيرة.
بدأت المباراة متكافئة كما هو متوقع الا ان كفة لاعبي الجهراء كانت هي الراجحة بقيادة المتألق نايف الصندلي ليتمكن الجهراء من انهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة (31 - 26).
وواصل لاعبو الجهراء هيمنتهم على المباراة في الشوط الثاني لينهوها لصالحهم مقدمين أفضل مستوياتهم ومؤكدين ان فوزهم في الدور ربع النهائي على كاظمة كان مستحقا.
وسيواجه الجهراء في مباراة الدور النهائي للبطولة نظيره القادسية الذي لم يجد صعوبات في تخطي النصر بنتيجة (108 - 78).
وقسمت فرق البطولة الى مجموعتين ضمت الأولى كلا من الكويت والساحل والشباب والنصر وكاظمة واليرموك فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من القادسية والجهراء والتضامن والعربي والصليبيخات.
وانطلقت بطولة درع الاتحاد لكرة السلة بعد انتهاء الدوري العام (الدمج) للعبة والذي قسمت بعده الفرق الى درجتين على ان تعاود الأندية لعب الدوري بدرجتيه بعد ختام هذه البطولة.
يذكر ان الاتحاد الكويتي لكرة السلة قرر اطلاق بطولة درع الاتحاد رغبة منه في زيادة عدد المباريات التي تخوضها الأندية المسجلة لديه وخلق فرصة أكبر للاعبين عوضا عن اقتصار المباريات في المواسم الماضية على بطولتي الدوري والكأس. (النهاية) أ ي ر / ع ب د
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