 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
10 يناير 2018 08:24 م
23 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الاتحاد الأوروبي: اجتماع المانحين لفلسطين في بروكسل اخر يناير      (الكويت الوطني): أسعار النفط تستهل 2018 بأعلى مستويات منذ نحو ثلاث سنوات      (المركز) الكويتية: بورصة الكويت الأفضل أداء خليجيا في 2017      (السكنية) الكويتية تؤكد أهمية احتضان الطاقات الشبابية المبدعة في سوقي العمل الخاص والعام      سلطنة عمان توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 40 مليون دولار      ماليزيا توقع عقدا مع شركة أمريكية لمواصلة البحث عن طائرتها المفقودة منذ 2014      (القوى العاملة) الكويتية: تعاون تام مع الجهات العامة والبعثات الدبلوماسية لخدمة الكويت      (الخدمات) الكويتية تدعو المشتركين لتسديد المستحقات المالية للخدمة الهاتفية
  الدفاع
تركيا تنهي بناء النصف الأول للجدار الفاصل مع ايران
10/01/2018 | LOC19:37
16:37 GMT 		| الأخبار الخليجية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
قطع الجدار الخرساني الامني في موقع بناء الجدار بمدينة (آغري) شرق تركيا
قطع الجدار الخرساني الامني في موقع بناء الجدار بمدينة (آغري) شرق تركيا
انقرة - 10 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس ادارة تنمية الاسكان التركية إيرغون توران اليوم الأربعاء انتهاء عملية بناء النصف الأول من الجدار الخرساني الفاصل مع ايران لمنع عمليات العبور غير القانونية والتهريب وتسلل المسلحين.
وقال توران في بيان ان الجدار الذي يمتد على طول 144 كيلو مترا من اجمالي 500 كيلو مترا التي تربط حدود تركيا مع ايران سينتهي في فصل الربيع المقبل.
وأضاف ان عملية البناء بدأت في فصل الصيف الماضي وتم الانتهاء من تشييد 80 كيلوا مترا معربا عن أمله في ان تسمح الظروف المناخية من اتمامها في الربيع المقبل.
وكانت السلطات التركية أعلنت في مايو الماضي عزمها بناء جدار خرساني على حدودها مع ايران لمنع هجمات حزب العمال الكردستاني.
كما أعلن مسؤولون أتراك الانتهاء تقريبا من بناء الجدار الخرساني الفاصل مع سوريا والذي يهدف الى تعزيز الأمن في الجانب التركي ومنع تسلل عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الى الاراضي التركية.(النهاية) ر س / ا م م
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   جسر الطبيعة المعلق ..ابرز المعالم الحديثة في مدينة طهران
2.   (الخدمات) الكويتية تدعو المشتركين لتسديد المستحقات المالية للخدمة الهاتفية
3.   الهلال الأحمر الكويتي يسير خمس شاحنات محملة بمواد إغاثية إلى اليمن
4.   (القوى العاملة) الكويتية: تعاون تام مع الجهات العامة والبعثات الدبلوماسية لخدمة الكويت
5.   (البيئة) الكويتية: إدارة النفايات من أهم التحديات البيئية لدول العالم
6.   مجلس الأمة الكويتي يوافق بالإجماع وبالمداولتين على مشروع تعديل قانون بلدية الكويت
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS