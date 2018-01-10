انقرة - 10 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس ادارة تنمية الاسكان التركية إيرغون توران اليوم الأربعاء انتهاء عملية بناء النصف الأول من الجدار الخرساني الفاصل مع ايران لمنع عمليات العبور غير القانونية والتهريب وتسلل المسلحين.

وقال توران في بيان ان الجدار الذي يمتد على طول 144 كيلو مترا من اجمالي 500 كيلو مترا التي تربط حدود تركيا مع ايران سينتهي في فصل الربيع المقبل.

وأضاف ان عملية البناء بدأت في فصل الصيف الماضي وتم الانتهاء من تشييد 80 كيلوا مترا معربا عن أمله في ان تسمح الظروف المناخية من اتمامها في الربيع المقبل.

وكانت السلطات التركية أعلنت في مايو الماضي عزمها بناء جدار خرساني على حدودها مع ايران لمنع هجمات حزب العمال الكردستاني.

كما أعلن مسؤولون أتراك الانتهاء تقريبا من بناء الجدار الخرساني الفاصل مع سوريا والذي يهدف الى تعزيز الأمن في الجانب التركي ومنع تسلل عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الى الاراضي التركية.(النهاية) ر س / ا م م