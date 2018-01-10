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  انسان
خبيران امميان يرحبان باستئناف تزويد قطاع غزة بالطاقة
10/01/2018 | LOC19:34
16:34 GMT 		| الأخبار العالمية
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جنيف - 10 - 1 (كونا) -- رحب اثنان من خبراء حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة اليوم الاربعاء بإعادة تزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية بعد انقطاع دام ستة شهور.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك في بيان ان "استعادة مستويات الكهرباء الى ما قبل يونيو 2017 ستخفف من معاناة مليوني نسمة من سكان غزة ولكن هناك حاجة للقيام بالمزيد".
ودعا لينك كلا من اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات في غزة الى تهيئة الظروف التي تسمح بتوفير امدادات الكهرباء لكافة سكان غزة.
كما طالب اسرائيل بحكم انها السلطة القائمة بالاحتلال على "انهاء حصارها المستمر منذ عقد من الزمن على غزة".
من جانبها ذكرت المقررة الاممية الخاصة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة في البيان ذاته ان "الحرمان من الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى الضرورية لحياة الفرد وكرامته ينتهك الحق في السكن" معتبرة ان هذا الحظر يمثل "عقابا جماعيا على سكان غزة وغير قانوني بموجب القانون الدولي".
وأشار المقرران الخاصان الى أن غزة تتطلب ما يتراوح بين 450 و 500 ميغاوات من الكهرباء يوميا كي يتمكن الاقتصاد والمجتمع من العمل بشكل كامل.
واضافا انه وحتى مع استعادة مستويات الطاقة الكهربائية ما قبل يونيو 2017 فإن غزة لن تتلقى أو تنتج سوى حوالي 210 ميغاوات من الطاقة يوميا أي أقل من نصف الطاقة الكهربائية المطلوبة يوميا.(النهاية) ت ا / ا م م
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