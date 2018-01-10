الكويت – 10 - 1 (كونا) -— أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الأربعاء تدشينها محطة الصابرية لانتاج النفط والغاز الجوراسي وادخالها مرحلة التشغيل الفوري.

وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحطة تعد الأولى من بين ثلاث محطات مماثلة قيد الإنشاء "ستسهم في تعزيز انتاج الغاز والنفط الحر بشكل تدريجي" مبينة أنه من المرتقب أن يتم تشغيل بقية المحطات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ حجم انتاج الغاز الحر خلال الربع الأول من السنة المالية المقبلة إلى 500 مليون قدم يوميا فضلا عن ارتفاع انتاج النفط الخفيف بواقع 200 ألف برميل بحلول نفس الفترة.

وذكرت أن هذا "الانجاز" يأتي في اطار حرصها على رفع مستوى انتاج الغاز الحر ومن ثم بلوغ مرحلة تستطيع من خلالها تحقيق احد ابرز الاهداف الاستراتيجية وهو تلبية احتياجات الدولة من الغاز.

وأشارت إلى أن حفل تدشين المحطة أقيم برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والرئيس التنفيذي ل(نفط الكويت) جمال جعفر وعدد من نوابه وكبار المسؤولين في الشركة. (النهاية) م ع م / م ص ع