عمان - 10 - 1 (كونا) -- اكد الأردن وتركيا اليوم الأربعاء ان اساس تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة يكمن في انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو اتفق خلاله الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل الحد من التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأضاف البيان ان الوزيرين اتفقا كذلك على تنسيق الجهود لحث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأشار الى ان الوزير الأردني الذي تترأس بلاده القمة العربية في دورتها الحالية وضع نظيره التركي بصورة مخرجات اجتماع الوفد الوزاري العربي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان السبت الماضي وخصص لمناقشة سبل التصدي للقرار الامريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي الشأن الثنائي اشاد الوزيران بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وكانت عمان استضافت السبت الماضي اجتماعا ضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والامارات والمغرب بالاضافة الى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس. (النهاية) أ ب / م ع ع