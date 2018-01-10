جنيف - 10 - 1 (كونا) -- ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين بتزايد الإصابات بين المدنيين في الغوطة الشرقية وادلب في سوريا مع تصاعد وتيرة القتال العنيف بين النظام السوري والمعارضة.

واكد الحسين في بيان اليوم الأربعاء أن كل الاطراف ملزمة بموجب القانون الدولي التمييز بين الأهداف العسكرية القانونية والمدنيين والممتلكات المدنية.

وأعرب المفوض السامي عن القلق البالغ بشأن "الوضع الذي يعانيه حوالى مليوني شخص في محافظة إدلب حيث أدت الأعمال القتالية المتزايدة بين قوات الحكومة المدعومة من حلفائها وهيئة تحرير الشام التابعة للجماعات المسلحة المعارضة التي تسيطر على معظم أنحاء المنطقة إلى تشريد عشرات آلاف المدنيين.

وقال ان معظم هؤلاء المدنيين كانوا تعرضوا للتشريد مسبقا من محافظتي حماه وحلب.

واعتبر المفوض السامي ان "معاناة الشعب السوري تستمر إلى ما لا نهاية" مشيرا بذلك الى الحصار الخانق على الغوطة الشرقية حيث تتعرض للقصف نهارا وليلا وجوا وبرا ما اجبر المدنيين على الاختباء في الملاجىء.

كما اشار الى الاوضاع المتفاقمة بمدينة إدلب حيث تزايدت الهجمات الأرضية والغارات الجوية فيما تعزز قوات النظام السوري زخم هجومها بسرعة فائقة ما مئات الآلوف من المدنيين للخطر.

وذكر انه ومنذ اواخر ديسمبر الماضي لقي ما لا يقل عن 85 مدنيا حتفهم من بينهم 21 امرأة و30 طفلا وأصيب ما لا يقل عن 183 شخصا في الغوطة الشرقية.

واوضح ان الغارات الجوية والأرضية استهدفت امس حيا سكنيا في مدينة حمورية التي تخضع لسيطرة المعارضة ماادى الى قتل 13 مدنيا معظمهم نساء كما خلفت الغارات اول من امس على في مدينة دوما 12 قتيلا.

ودعا المفوض السامي اطراف الصراع في سوريا الى الالتزام بالقانون الدولي خصوصا ما يتعلق بحماية المدنيين وكذلك السماح بتسيير القوافل الطبية والاغاثية للمناطق المحتاجة خصوصا الغوطة الشرقية حيث يقطن 390 الف شخص منذ اربع سنوات تحت حصار قوات النظام.

وأشار الى الفشل في إجلاء الحالات الطبية الطارئة من الغوطة الشرقية يتناقض مع الالتزامات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بجمع المرضى والجرحى والاعتناء بهم واتخاذ التدابير اللازمة لإجلائهم.

وتعتبر كل من الغوطة الشرقية وإدلب "مناطق تخفيف التوتر" التي تم التفاهم بشأنها في مايو الماضي بين روسيا وتركيا وايران بموجب مفاوضات (أستانا) بهدف وضع حد للعنف بشكل عاجل وتحسين الوضع الإنساني. (النهاية) ت ا