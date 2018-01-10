الكويت - 10 - 1 (كونا) -- قال عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء ان التوجه نحو خفض سن التقاعد يحمل "انعكاسات ايجابية" من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية مؤكدين ضرورة اجراء دراسة تفصيلية كاملة بهذا الشأن.

جاء ذلك أثناء انتقال مجلس الأمة خلال جلسته العادية التكميلية إلى مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشدد هؤلاء النواب على ضرورة استعانة الحكومة بالكفاءات الوطنية في إعداد الدراسات المتعلقة بخفض سن التقاعد مع الالتزام بمعايير الدقة بشأن البيانات. واعتبر انصار هذا التوجه النيابي ان خفض سن التقاعد يساعد على خلق فرص العمل أمام الشباب الكويتي وتمكينهم من سرعة التدرج الوظيفي وخفض الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة داعين الحكومة إلى إبداء المرونة في التعاطي مع المطالب النيابية.

كما طالبوا الحكومة بالنأي بملف المتقاعدين عن الجادلات السياسية والغاء قرار الاحالة الاجبارية للتقاعد داعين الى إيجاد حلول واقعية مناسبة بشأن خفض سن التقاعد ومعالجة الخلل في المؤسسة.

من جانبه شدد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في تعقيبه على آراء النواب على وجوب الاستعانة بمستشار فني عالمي للنظر في هذا الموضوع من جوانبه الفنية المختلفة الامر الذي يمنح للمؤسستين التشريعية والتنفيذية "الطمأنينة" حول أبعاده ومدى انعكاساته سلبا أو إيجابا على المؤسسة والمتقاعدين والمالية العامة للدولة.

وأكد الحاجة أمام هذه المعطيات الى "رأي فني محايد" مبديا تعهد الحكومة بتمكين هذه الجهة الاستشارية "أي كانت" من النظر في جميع بيانات وسجلات (التأمينات الاجتماعية).

وقال الحجرف ان الحكومة ستتعاون مع هذه الجهة الاستشارية الى "أبعد حد" والالتزام بتوفير هذه البيانات للمستشار الذي تقوم اللجنة باختياره.

وأوضح ان الرأي الفني هو الذي يعطي الأريحية لدى (التأمينات الاجتماعية) والحكومة والمجلس معربا عن ترحيبه بكافة ملاحظات النواب وانها محل تقدير ونظر من قبله.

وعن انتقاد بعض النواب لأداء القطاع الاستثماري بالمؤسسة قال إن المؤسسة لم تحقق أي خسارة إلا في عام 2008-2009 وذلك بناء على الحسابات الختامية المعتمدة من قبل مجلس الأمة خلال ال15 عاما الماضية.

وأضاف ان نتائج عام 2016-2017 هي الأعلى على الاطلاق في تاريخ المؤسسة اذ بلغت نحو مليار و545 مليون دينار كويتي (نحو 1ر5 مليار دولار) مؤكدا اهمية منح المؤسسة "حقها في الاشادة" بالنظر الى مستويات العمل والاداء.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومنع تقاضي فواعد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. (النهاية) ف ن / ن ش / ج خ