بغداد - 10 - 1 (كونا) -- رحبت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء باستراتيجية الاتحاد الاوروبي الجديدة لدعم البلاد في مرحلة ما بعد القضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد محجوب في بيان ان بغداد ترحب باستمرار التزام الاتحاد الاوروبي بدعم العراق في مرحلة ما بعد (داعش) على المديين القصير والبعيد وتبني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني والدول الاعضاء بالكتلة للاستراتيجية الجديدة.

واعرب محجوب عن تقدير الوزارة لإدراك الاتحاد الاوروبي لأهمية المساهمة الاوروبية والدولية لدعم جهود الحكومة العراقية لترسيخ النظام الديمقراطي الدستوري واعادة الاعمار وتثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة.

وكشف عن تطلع حكومة بلاده الى المساهمة الفعالة لدول الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الصديقة في تلك الجهود.

وكانت المفوضية الاوروبية وافقت امس الأول الاثنين على مقترحات خاصة باستراتيجية جديدة للاتحاد الاوروبي للعراق.

وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان ان الاقتراحات توجز الدعم الحالي والمستقبلي على المدى الطويل من الاتحاد الاوروبي إلى العراق مع الاخذ بعين الاعتبار اولويات الحكومة العراقية.

وتركز الاستراتيجية على تقديم مساعدات الاتحاد الأوروبي المتواصلة إلى الشعب العراقي وتسهيل استقرار المناطق المحررة من (داعش) كما تدعم علاقات العراق الطيبة مع جميع جيرانه.

وتراعي الاستراتيجية كذلك جهود الإصلاح والتعمير والمصالحة طويلة الأجل التي يحتاج العراق إلى متابعتها من أجل توطيد السلام وبناء بلد ديمقراطي موحد يمكن لجميع المواطنين فيه التمتع الكامل بحقوقهم. (النهاية) ع ح ه / م ع ع