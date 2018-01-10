بروكسل - 10 - 1 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عقد جلسة استثنائية لمجموعة المانحين الدوليين لفلسطين في بروكسل في ال31 من يناير الجاري.

وذكر مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان أنها اتفقت مع وزيرة خارجية النرويج اينه ماري ايريكسن على عقد الاجتماع على المستوى الوزاري على ان يستضيفه الاتحاد الاوروبي وتترأسه النرويج.

وأضاف البيان ان ثمة حاجة عاجلة لجمع الاطراف معا لمناقشة الاجراءات الرامية الى تسريع الجهود بما يمكن ان يدعم حل الدولتين.

كما أشار الى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على قطاع غزة استنادا إلى اتفاق القاهرة الموقع في ال12 من أكتوبر الماضي.

وللنرويج دور بارز في بدء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية ويحمل اتفاق السلام بين الجانبين اسم عاصمتها (أوسلو). (النهاية) ن خ / أ م س